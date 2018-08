Gremios exigen al Meduca que cumpla

Gremios magistrales denunciaron el supuesto incumplimiento de promesas por parte del Ministerio de Educación (Meduca) “Hace falta mantenimiento a las infraestructura de los planteles, faltan nombramientos de docentes, celadores y administrativos”, manifestó Diógenes Sánchez de la Asociación de Profesores (Asoprof), quien agregó que “exigimos al Gobierno que cumpla y destine los recursos que tanto se necesitan”.Juan José De La Lastra, de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), indicó que “existen muchas promesas que las autoridades no han cumplido en varias comunidades educativas y por no atenderse se están agudizado”.“No podemos seguir con esa cadena de improvisaciones de programas y proyectos que al final redunda en crisis en otras instancias”, advirtió De La Lastra.Rubén Royer, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), dijo que “las escuelas ranchos no se han erradicado, podemos ver las condiciones en que trabajan los docentes en los lugares apartados y muchos colegios no reúnen la condiciones necesarias para que el desarrollo del proceso de aprendizaje sea de la mejor forma”.El Meduca informó que “es prioridad de esta gestión la erradicación de las aulas rancho y la construcción de escuelas dignas en las zonas de difícil acceso y en atención a la gran necesidad de mejorar la infraestructura existente, se trabaja un programa de ampliaciones y remodelaciones”.Thaylin JiménezTwitter: @TJimnzInstagram: thayjimnz