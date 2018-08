Juez se acoge al término de Ley para calificar sumario en caso de las carreteras de Chitré

El juez Decimoquinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Loiza, en audiencia preliminar, se acogió al termino de Ley para calificar el meríto legal del sumario, por el caso seguido al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, Heriberto Vega Pérez, Luis Alberto Herández Valencia, Estilio Díaz Caballero y Alberto Vega Pérez, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del PAN.En el acto de audiencia, la fiscal Zuleika Moore de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, pidió llamamiento a juicio a los 5 procesados, ya que se cuenta con los elementos vinculatorios y de convicción en este proceso, que están basados en un total de 11 proyectos, que no fueron debidamente lícitados causando una lesión patrimonial al Estado.Además señaló, que en los expedientes consta de los cheques emitidos del anticipo entre el 30% y 40% de todos los proyectos, pero las obras que no fueron construidas y hasta la fecha no se ha recibido la devolución del dinero.Por su parte, el defensor público Rolando Marcos Hermoso quien representa a los señores Heriberto Vega Pérez, Luis Alberto Herández Valencia, Estilio Díaz Caballero y Alberto Vega Pérez pidió el sobreseimiento definitivo a sus representados, ya que según se cumplió con lo que se estableció en los contratos de los proyectos.De igual manera, el abogado Carin Hassan representante legal de Giacomo Tamburelli, pidió sobreseimiento definitivo, ya que su cliente, al momento de ser director del PAN solo firmó el proyecto de construcción de una cancha sintética, obra que según el expediente, fue resuelto a través de un mutuo acuerdo entre las partes.La audiencia se celebró, en una sala de audiencia del Tribunal Marítimo. Este expediente cuenta con 52 tomos.