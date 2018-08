Discriminación laboral de mujeres en Panamá es "bochornosa", dice vicepresidenta

AFP | La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, fustigó este martes la desigualdad laboral que sufren las mujeres de su país, pese a las últimas leyes aprobadas por el gobierno para reducir la inequidad de género."Realmente es bochornoso que en un país como este, donde las mujeres están preparadas, tienen experiencia y capacidades, sigan no teniendo el mismo salario por el mismo trabajo (que los hombres) y sigan no teniendo la posibilidad de acceder a las posiciones de alta jerarquía", dijo De Saint Malo.Según datos oficiales, en Panamá la mayoría de estudiantes son mujeres. Además, el 76,1% de las mujeres panameñas trabajan en sectores de baja productividad y el 34% destina más tiempo al trabajo no remunerado, respecto de 53% y 14% de los hombres, respectivamente.Para favorecer la equidad de género, el gobierno panameño ha aprobado una ley mediante la cual las juntas directivas de los entes estatales deben estar compuestas por al menos un 30% de mujeres.También aprobó una licencia de paternidad por tres días y creó un Consejo consultivo público privado para coordinar medidas para favorecer mayor acceso de la mujer al trabajo y a puestos directivos.Sin embargo, De Saint Malo, impulsora de estas medidas, considera que las mujeres aún siguen "excluidas"."A mí me da vergüenza que nosotros tengamos una licencia de paternidad de (solo) 3 días, pero eso fue lo que la Asamblea de diputados logró aprobar, luego de un debate en el cual no logramos que la sociedad en su conjunto le diera el valor", señalo De Saint Malo.Además, el 30% de cuota es "poco" ya que las "juntas directivas deberían reflejar la proporción que refleja la población, que es de 50 y 50", indicó.Sus declaraciones se dieron durante la clausura oficial de julio como el mes del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre los que está la igualdad de género.Según la vicepresidenta panameña, si las mujeres participaran en el mercado laboral al mismo nivel que los hombres el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecería un 21%."Hemos tenido todo un año de lucha titánica con el sector privado", donde hay empresas que "se han sumado" a tomar medidas de igualdad, pero "hay otras que se resisten", dijo De Saint Malo.