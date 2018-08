Llamamiento a juicio para cinco imputados por el caso Criptex

Hoy lunes, 30 de julio, en la audiencia preliminar por el caso Criptex, la juez Décima Tercera del Circuito Penal , Alina Hubiedo, declaró abrir causa penal a Mayer Mizrachi Matalón, Eduardo Enrique Jaén Limnio, Adonay Ortega Sánchez, Eduardo Augusto Briceño Ávila, y Edgar Ariel Rodríguez, como presuntos infractores por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Igualmente, la juez decretó que a los 5 imputados se mantienen las mismas medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país. Agregó que a partir de mañana, martes 31 de julio, se tienen 5 días para presentar las pruebas. También quedó establecido como fecha de audiencia ordinaria los días 16, 17 y 18 de septiembre y como fecha alterna el 2, 3 y 4 de octubre de 2018 a las 9:00 a.m.

Esta juzgadora basó su decisión en que hay la acreditación del hecho punible de los graves indicios y una vinculación, auditorias interna de la AIG, de la Contraloría de la República, entrevistas de funcionarios que no cuentan con la plataforma en sus celulares y que las 100 licencias no fueron instaladas a las entidades de seguridad, es decir no hubo una entrega del bien.

La juez hizo mención de que el 13 de enero de 2015 el director de la AIG denunció la no instalación de esta plataforma de mensajería de texto en los estamentos de seguridad adquirida por la AIG que garantizaban la transmisión de información sensitiva, pero que nunca fue implementada por la empresa, cuyo representante legal era Mizrachi.

Consta que se recibió el pago de B/. 211, 850 mil; que al inicio de la audiencia la defensa de Briseño, Rodríguez y Jaén solicitaron proceso abreviado, aunque no fue aceptada por no ser de forma unánime, se tomará en cuenta.

Incidentes

Previo a la fase de alegatos se resolvieron los incidentes presentados por la defensa Ana Belfon, representante de Mizrachi, solicitando nulidad absoluta, la cual rechazó la fiscal del Ministerio Público (MP), Tania Starling, ya que el proceso se encuentra en la etapa de calificación. Con respecto al pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, en cuanto a que no hay lesión patrimonial, éste no está ejecutoriado, por lo que rechazó por improcedente y pidió avocarse a la etapa que corresponde.

El querellante representante de la AIG, Jorge Vernaza, resaltó que el fallo del Tribunal de Cuentas no ha sido resuelto y coincidió con el MP en que estas pruebas son en otra etapa y pidió que fueran rechazadas.

En ese sentido, el Tribunal denegó el incidente de nulidad presentado por la defensa de Mizrachi y resolvió que el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción autónoma de la jurisdicción penal, por lo que las pruebas se decidirán en la fase intermedia y el fallo no se encuentra ejecutoriado.

Luego de resolver los incidentes se dio lectura a la vista Fiscal #417 de 30 de septiembre de 2017; acto seguido el MP inició sus alegatos donde acreditó el hecho punible y la vinculación acerca de una propuesta de la plataforma, un bien jurídico de una administración pública lesionada, por el comportamiento de servidores públicos.

Por su parte, el querellante señaló que cuentan con testimonios de colaboradores de la AIG, notas, documentos de que se instaló a los servidores públicos la plataforma Criptex, de los pagos realizados a la empresa.

La defensa particular de los 5 imputados solicitaron sobreseimiento definitivo y todos coincidieron en que sus representados no cometieron peculado y de que la plataforma se entregó, pero es a causa de la nueva administración que impide su implementación. Y que de acuerdo a los informes de auditoría interna, efectuada antes de que termine el contrato señalando una supuesta lesión, no impedía que ejecutaran la fianza de cumplimiento, además se trata de un contrato que se cumplió en toda la extensión.