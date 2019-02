Sector agro será parte esencial en el plan de reactivación de la economía del país: Rómulo Roux

La reactivación económica, como uno de los ejes fundamentales del plan de gobierno de la alianza Un Cambio Para Despertar, contempla al sector agrícola dentro de la estrategia para impulsar la generación de empleos y atacar problemas sensitivos, como el alto costo de los alimentos, sostuvo este sábado en Chiriquí el candidato presidencial, Rómulo Roux."El agro atraviesa su peor momento, abandonado, vive su peor crisis. Pero vamos a cambiar esa realidad, vamos a hacer del sector agropecuario un motor de crecimiento económico, generador de empleos y alimentos de calidad y barata para el pueblo", afirmó Roux.Entre los pasos necesarios para lograr lo anterior, propone una revisión del marco jurídico que rige el sector. En ese sentido, manifestó su compromiso de hacer reformas a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), a fin de que cumpla verdaderamente su rol, pero que a su vez defienda y apoye en la protección a los agropecuarios que se han visto afectados por importaciones desmedidas, incluso en plena cosecha de sus productos.Por otro lado, Roux urgió la necesidad de poner mano dura a la delincuencia con una política real de seguridad. Por ello, dijo que promoverá acciones de prevención, pero también implementará medidas de control, como en materia migratoria, y buscará los mecanismos para garantizar que los criminales sean castigados como corresponde y no se valgan del Sistema Penal Acusatorio (SPA) mal ejecutado y queden impunes, como muchas veces ha ocurrido.En cuanto a las aspiraciones de los adultos mayores, Roux se dijo de acuerdo con promover un aumento en el monto que reciben los jubilados. "Lo que reciben nuestros jubilados no alcanza para nada, esa es la realidad; por eso, si hay modificar leyes lo haremos y se buscara la fuente del recurso. Y no van a tener que esperar 20 años para hacer efectivos el aumento", anunció.El recorrido de Roux también incluyó un encuentro con transportistas agrupados en el Consejo de Transporte del Interior (Cotradin), donde escuchó las inquietudes y necesidades de estos trabajadores que operan en la Terminal de David, uno de los más importantes del país.Allí anunció que se dará el paso necesario para modernizar o reconstruir esta terminal en su totalidad, tal como lo visualiza el grupo de pequeños empresarios del transporte que estiman una inversión que ronda los 45 millones de dólares. Esto, recordó el candidato, beneficiará a los más de 40 mil usuarios de esta ruta de conexión, así como de todas las actividades económicas que se benefician de este movimiento de pasajeros en David y sectores aledaños."Hace falta orden en el sector, para que se puedan hacer las inversiones. Vamos a dar seguridad jurídica a todas las inversiones en el país. El que llegue a la entidad que regula el transporte no puede llegar a hacer negocios; ya esa situación ha costado vidas de panameños, hay que buscar mecanismos para atender el sector transporte, ya que de esta forma podemos también impulsar la economía y darle calidad de vida al pueblo que es la principal prioridad de nuestra agenda de gobierno", acotó.