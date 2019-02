Héctor Brands presenta a Emilie García como su suplente

Esta tarde iniciamos oficialmente los actos de preparación para nuestra campaña de cara a las próximas elecciones. Gracias a todos los líderes de cada corregimiento. Vienen mejores días para Panamá #SeguimosAvanzando pic.twitter.com/qE7kJ4WnbJ — Hector Brands (@hectorbrands) 2 de febrero de 2019

El dirigente Héctor Brands dio a conocer que su compañera de fórmula para las próximas elecciones del cinco de mayo será Emilie García, mujer destacada en la vida política dentro del partido Revolucionario Democrático (PRD).Según Brands “es una compañera valiosa, una mujer de familia, de principios, valores y mucha trayectoria quien me acompaña en esta nomina como mi candidata a suplente”.“Para mí es un honor tener a Emelie por todo lo que representa y que me acompañe en este proyecto, sobre todo porque siempre he creído en la participación de la mujer”, agregó el candidato a diputado.Por su parte Emelie García manifestó que “es un cambio importante, siempre hemos asumido retos institucionales ahora esto es un proceso distinto. Estamos debutando como aspirante pero tenemos un compromiso firme”.Brands y García competirán por representar al circuito 8-7 en la Asamblea Nacional (AN).