Carrillo: Amparos de garantías son por desacuerdo con las decisiones del magistrado Jerónimo Mejía

ML | El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, explicó que los dos amparos de garantías presentados ayer ante la Corte Suprema de Justicia corresponden a desacuerdos en las decisiones tomadas por el magistrado Jerónimo Mejía, en la última audiencia que se le sigue al exmandatario en el caso de escuchas telefónicas.

Carrillo manifestó que “toda vez que el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía tomo dos decisiones distintas en la última audiencia la defensa mantuvo no estar de acuerdo con esas dos decisiones”.

Carrillo señaló que la primera disposición del juez de garantías a la cual se oponen y por eso presentaron el amparo fue “la de concederle 15 días al magistrado fiscal, Harry Díaz, para los efectos de lo que pudiera ser la réplica a lo que se discutió en la audiencia. La defensa consideró que ese acto debía concluirse en inmediación, independiente de lo complicado que fuera y el tiempo que se tuvo para los efectos de que se produjeran las objeciones”.

Agregó que “la segunda decisión fue que el juez de garantía no va a resolver las objeciones como nosotros consideramos que la ley dispone, él tiene otra interpretación, hay que respetársela, de que no se van a resolver las objeciones sino hasta el final como un bloque, incluyendo las pruebas de la defensa, por tanto nosotros como no estábamos de acuerdo fue interpuesto otro amparo para que la corte sea la que dilucide, porque consideramos que se viola el derecho a defensa”.

El abogado dijo que “esa situación también se la expusimos al juez de garantías al momento de la audiencia que reservábamos los derechos para interponer las acciones correspondientes, esas son las motivaciones de los dos amparos presentados y que fueron repartidos en el día de ayer”

Sobre los pasos a seguir luego de presentar los amparos Carrillo mencionó que “dependerá del Pleno de la Corte y que incluso va haber una demora, porque uno de los amparos fue presentado y le tocó en el reparto al magistrado Mejía que no puede atenderlo por que es el funcionario responsable de la orden objeto del amparo”.

El abogado indicó que “con esto nosotros agotamos los recursos que tenemos para discutir acciones que consideramos no se ajustan al tenor de la ley, respetamos la decisión que se tomó por parte del magistrado juez de garantía, pero tenemos el derecho de recurrir y así lo haremos tal como lo plantemos en la audiencia”.

La audiencia al expresidente por este proceso judicial se retomará el próximo 14 de septiembre a las 9:00 a.m.