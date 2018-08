IFARHU aclara situación de estudiantes universitarios con bajo índice en la provincia de Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) emitió un comunicado en el que aclara la situación de algunos estudiantes universitarios que han reprobado materias o presentan índices debajo del 1.00 que exige el Reglamento de Becas para mantener un beneficio de beca en esta institución.

“Según el Reglamento de Becas de IFARHU (Art.42), el estudiante que registre un índice menor de 1.00 o presente materias reprobadas que atrasen su plan de estudios, lo procedente es cancelar el beneficio por bajo rendimiento académico”, detalla la nota.

En el caso particular de cuatro (4) estudiantes en David, el beneficio del que gozaban se había acumulado dos pagos en un solo cheque, correspondiéndoles solo una parte (primer pago) del mismo a los estudiantes y debiendo regresar a la caja de IFARHU la diferencia (segundo pago) debido al bajo rendimiento académico. El IFARHU le permitió a estos cuatro (4) estudiantes retirar el cheque con el compromiso de que lo cambiarían y devolverían en Caja de IFARHU la diferencia, cosa que no sucedió, pues los estudiantes decidieron irse y no regresar a la institución con los funcionarios que los acompañaban.

Luzmila Hurtado, Directora Provincial de IFARHU en Chiriquí, indicó que este mismo procedimiento se ha efectuado con otros estudiantes a los que se les entrega debidamente su recibo de Caja en el que se indica el monto equivalente al beneficio que han devuelto por no corresponderle según lo arriba explicado.

El IFARHU hará la revisión a los procesos de la regional para que se cumpla con los pasos administrativos en la entrega y retención de pagos a estudiantes que presenten bajo índice académico.

Así mismo se solicita a los cuatro (4) estudiantes, a que devuelvan el dinero que no les corresponde; toda vez que este hecho pasaría entonces a la Oficina de Asesoría Legal, misma que tomaría las medidas necesarias para asegurar la devolución de esos caudales públicos.

IFARHU reitera su compromiso de seguir trabajando al servicio y en beneficio de la comunidad estudiantil panameña.