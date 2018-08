Exfiscal Ortega usa declaración de brasileña para unir a Maduro con Odebrecht

EFE | La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó hoy, 9 de agosto de 2018, en Bogotá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio una declaración de la publicista Mónica Moura en la que asegura que el presidente Nicolás Maduro estuvo involucrado en un caso de corrupción con la empresa Odebrecht.Durante la cuarta audiencia del juicio, que se inició el pasado 2 de agosto en la capital colombiana, la exfiscal proyectó ante 16 de los 27 magistrados de ese alto tribunal una confesión que Moura hizo a la justicia brasilera."No tengo ninguna relación personal con Venezuela, tuve una relación profesional en 2012, fuimos a una campaña de reelección de (Hugo) Chávez en 2012, prestamos nuestros servicios y estuvimos entre ocho y nueve meses de trabajo allá", afirmó Moura, quien detalló que Maduro le entregó parte del dinero del contrato.La publicista manifestó que ese año, cuando Maduro se desempeñaba como Canciller, recibió por parte del actual mandatario venezolano entre ocho y diez millones de dólares en efectivo en la sede de la Cancillería venezolana."No recibí todo el dinero de una sola vez, me lo daban fraccionado por semanas", dijo Moura, tras lo cual afirmó que Maduro la enviaba al hotel en el que se hospedaba acompañada de sus guardaespaldas por temas de "seguridad".Mónica Moura y su esposo, Joao Santana, fueron detenidos en febrero de 2016 en Brasil y condenados a ocho años de prisión por un escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, y además se les acusa en varios países de participar en supuestas actividades ilícitas relacionadas con elecciones, entre ellas las del fallecido presidente Hugo Chávez.En la grabación Moura señaló que fueron contratados por el oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque no se firmó el contrato directamente con esa organización porque ellos no "querían que se informara de que brasileños estaban trabajando en Venezuela".El video de hoy se suma al presentado por Ortega ayer en el que Joao Santana corroboraba que él y su esposa recibieron pagos de Odebrecht y de Maduro.De igual forma, este lunes la exfiscal presentó otra cinta en la que Euzenando Prazeres de Azevedo, expresidente de Odebrecht en Venezuela, aceptó que entregó 35 millones de dólares a la campaña de Maduro.Por otra parte, Ortega expuso hoy más de 50 imágenes del puente Cacique Nigale, en Maracaibo, una de las obras inconclusas que Odebrecht dejó en el país y por la que el Gobierno pagó 4.000 millones de dólares, generando "daño al patrimonio público" y "perjuicio al Estado venezolano".Desde el pasado 2 de agosto la exfiscal general venezolana, que fue destituida del cargo después de mostrar diferencias con el Gobierno, presenta pruebas para que el TSJ acuse a Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, después de que esta alto tribunal admitiera en marzo pasado la demanda.