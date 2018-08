Chiriquí: Declaran inocente a 11 personas por delito de blanqueo de capitales

Debido a que el Ministerio Público, no pudo comprobar ni establecer los hechos de vinculación de las 11 personas en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y sustracción violenta de material ilícito, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Dimas Moreno, Eugenio Basso y Basilio Guerra, los declararon no culpables de los hechos ilícitos.No obstante, el Ministerio Público indicó que el Tribunal de Juicio, declaró culpable a uno de ellos por los delitos de posesión ilícita de armas y posesión agravada de drogas, al darse acreditada su culpabilidad de ambas conductas delictivas.Luego de escuchar los argumentos y las pruebas testimoniales, periciales y documentales, el Tribunal de Juicio, determinó que la Fiscalía de Drogas, no logró establecer estos hechos, sólo con informes policiales, ni se pudo comprobar que los acusados hayan transferido dinero que exige el delito penal de blanqueo de capitales, sólo se determinó que se encontró dinero.La fiscal de Drogas, Ninfa González, presentó sus pruebas testimoniales, documentales y periciales, y solicitó condena para las 11 personas imputadas.Los defensores privados Nilo González, Oliver Montenegro, Marvis Pitti, Javier Soriano, Nodier Miranda, Duay Lizondro y el defensor público, René Iglesias, pidieron la absolución de sus representantes al indicar que la fiscalía no ha podido comprobar la participación de sus representantes en estos hechos delictivos.La fecha de lectura de sentencia será el próximo 21 de agosto de 2018, a las 3:00 de la tarde, en la sala 14.En la audiencia de dosificación de pena, para el culpable por el delito de posesión ilícita de armas y de posesión agravada de droga, la Fiscalía de Drogas solicitó la pena de 120 meses de prisión, por el delito de tráfico de drogas y la pena de 96 meses, por posesión agravada de droga.El defensor privado, Duay Lizondro, pidió la pena mínima para su cliente.El hecho delictivo se registró el pasado 18 de agosto de 2016, cuando mediante allanamientos por parte de la Policía Nacional, en los distritos de Dolega, David y Bugaba, la Fiscalía de Drogas logró la aprehensión de 11 personas presuntamente involucradas en delitos relacionados con droga, blanqueo de capitales, posesión agravada de droga.