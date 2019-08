Tejemeneje del 2 de agosto del 2019

El rector de la estatal Universidad de Panamá debería presentar un informe completo sobre las cafeterías cerradas, los salarios de los altos directivos, el negocio de los quioscos que proliferan por todos lados y la infraestructura que necesita intervención. Hay mucho ruido con el tema de los salarios, aumentos y sobresueldos.La selección del nuevo director de la Caja del Seguro Social se ha vuelto una decisión que está siendo meditada. Luego que la junta directiva de la entidad no lograra un acuerdo para enviar una terna al Órgano Ejecutivo, todos los aspirantes están en lista de espera.La empresa MiBus inició una investigación para determinar cómo, cuándo y por qué se utilizó una unidad del Metrobus para grabar un video no autorizado bajo el nombre, “el metrobus parrandero”. Las sanciones deben aplicar a los que autorizaron y los participantes.El expresidente del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, se le ve con menos peso. Se cuida de comer carbohidratos y hace ejercicio. Dedicado a sus labores profesionales como abogado, el también político es mencionado con insistencia para un importante cargo público. Solís también fue presidente del Colegio de Abogados.David Saied pasó a ser director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual saldrá del ámbito de la presidencia.Además de estar pendiente que no nos metan goles con el blanqueo de capitales, tiene que empujar los pasos para salir de todas las listas grises.Antes, la tramitación de la cédula de identidad era un asunto de un día, luego se convirtió en asunto de una semana. Ahora no se sabe qué pasa, pero la demora es inexplicable. Vamos a tener una cédula cuántica, pero la entrega del nuevo documento tiene unos tiempos inaceptables.El empresario, politólogo, comentarista y abogado, Ebrahim Asvat, dijo en tuiter que “apretarse el cinturón con la contención del gasto” ocurre tras diez años de mucho gasto. “Se vuelve a hablar de ahorro”.Nos cuenta que lo que pasó con la penetración de la cuenta Twitter de la Caja del Seguro Social, fue una metida de pata de ellos mismos. Recibieron un informe de una cuenta no verificada, diciendo que revisan la cuenta y los engañaron. Hasta los “hackers” trataron de hacer lo mismo con unas cinco cuentas de instituciones públicas.Sería bueno que la junta directiva de la Asamblea explique, una y otra vez, por qué se deben alquilar autos para uso diario. En la pasada administración hubo otro julepe porque se querían comprar. Unos dicen que está justificado y otros aseguran que no. La claridad es lo que dará transparencia.