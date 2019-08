Tejemeneje del 1 de agosto del 2019

La escogencia del nuevo director general de la Caja del Seguro Social (CSS) tiene su tinte de dramatismo y varios que quieren ocupar el cargo están recurriendo a campañas en redes sociales para desacreditar las habilidades de sus rivales. El elegido tendrá en sus manos los cambios que necesita con urgencia, esa entidad.La ASEP debe regular el pago, por parte de ENSA y Naturgy, por los miles de litros de gasolina y diésel que consumen las plantas eléctricas de cientos de empresas en Panamá. Cada vez que se produce un apagón y eso ocurre todos los días. El dinero que se usa es grande.Cuando era ministro, al panameñista Luis Ernesto Carles no se le ocurrió pedir que se pusiera un tope a los salarios de Gerentes, Subgerentes, jefes de empresas públicas y juntas directivas. Ahora que es oposición descubrió el agua fría y quiere limitar lo que se paga.La Universidad de Panamá anunció, con bombos y platillos, una investigación interna por recientes enfrentamientos entre dirigentes estudiantiles y en particular de una que gritaba y lanzaba amenazas a varios estudiantes, entre esos a una de la Facultad de Derecho.Si miran para otro lado, seguirán ocurriendo y con más violencia.El Director de la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, el Dr. Garrit Geneteau, informó que tienen listos los nuevos planes de estudio para las carreras que imparten, en particular la Licenciatura en Periodismo.Da tristeza el grado de deterioro y abandono institucional en la Defensoría del Pueblo. Es una entidad que nos cuesta dinero y no suena ni truena. En vez de citar al que ocupa el cargo con alto grado de invisibilidad, lo que deben hacer en la Asamblea es enviarle su carta sin retorno.La abogada Mariela Ledezma escribió en tuiter: “Veamos, el loco dice que mi caída de hoy es karma y si eso es cierto me pregunto y lo de él preso qué es? La guerra de demandas y diretes apenas está comenzando.En Santiago, Veraguas, lamentan el fallecimiento del exalcalde de este distrito y dirigente del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Gonzalo “Chalo” Adames. Fue representante del corregimiento cabecera de Santiago, dirigente comunal y un activista político con amplios conocimientos sobre la provincia de Veraguas.Rómulo Roux y su cúpula en Cambio Democrático (CD), parece que aprendieron la lección. A diferencia de la pasada elección donde impusieron candidatos y dejaron de postular a otros, porque no eran de su facción, van a someter a elecciones primarias, todos los cargos que se disputarán en 2024.