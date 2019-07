Tejemeneje del 31 de julio de 2019

El Dr. Ernesto Cedeño dijo en tuiter que no participará en ninguna protesta “en dónde intuya que es, para promover figuras o movimientos para los próximos comicios. Defenderé como panameño las manifestaciones que o perciba, que son genuinas y sin proyecciones electorales futuras”. Alto y bien claro.El ministro de Seguridad, Rolando Mirones, reveló que existe la posibilidad que se presente ante la Asamblea Nacional, una ley para modernizar la que rige la Fuerza Pública, que integran todos los organismos de seguridad del país. Se hace necesario y urgente.Todavía no se ha presentado el anteproyecto de ley para incorporar el Instituto de Medicina Legal a la DIJ, y su actual director José Vicente Pachar está en una campaña satánica en contra de la iniciativa. ¿Sabrán los funcionarios lo que les permite la ley y lo que no les permite?El MLN-29, que a principios de los 70 del siglo pasado se alzó en armas, dijo que el pasado fin de semana realizó su “XVI Conferencia Nacional”. Afirmaron que fue “en algún lugar de Panamá”. Confirmaron que luchan por llegar al poder, respaldan al Frenadeso y recordaron a los fallecidos de la guerrilla de izquierda que se armó en Cerro Azul.El empresario, periodista y comentarista, Juan Carlos Tapia, dijo que este jueves, en sus comentarios en Lo Mejor del Boxeo (LMB) aclarará una mentira repetida mil veces. Advirtió que “cuando sucede esto, podemos afirmar que la ignorancia es atrevida”.El periodista de la radio y la televisión, Eduardo Lim Yueng comentó en su cuenta tuiter que “el bono que piden los educadores puede gustarme o no. El problema es que han inventado bonos para otros funcionarios y la costumbre se vuelve ley” en Panamá.El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, debe informar al país como es la escala salarial, y si aumentó a todos sus allegados, por qué hay grupos descontentos. Eso de buscar la reelección debe tener una justificación con resultados.La periodista Aurelia Marín (Yeya) recordó que son de la generación de finales de los 80, los periodistas Rafael Candanedo, ella misma, Venus Ungo, Tilcia Góndola y Richard Moreno. Ellos y al menos otras 30 personas más fueron del grupo que estudió periodismo y relaciones públicas en la Facultad de Comunicación Social de la Unipa.La vicepresidenta de la Asamblea y diputada, Zulay Rodríguez escribió en tuiter: “Me cuentan que a dos calumniadoras casi les da un patatús afuera de Plaza Agora. Al parecer la sal estaba en shock, mientras que la pimienta se desparramaba por el piso. Estas dos se creían impunes y ahora tendrán que responder ante la justicia por andar difamando gente”.