Generación Z: no al alcohol, sí al estrés

La generación Z (jóvenes de entre 15 y 21 años) muestra interés en la política, los videojuegos, las redes sociales, la gastronomía, la moda, los viajes y la educación. Rara vez se hacen preguntas existenciales, no les interesan los libros o aprender a manejar, tampoco se apresuran a formar una familia o a emanciparse. «Dos tercios de quienes respondieron a la encuesta Pew dijeron que no se sienten presionados a emborracharse, mientras que nueve de diez se sienten bajo presión cuando se trata de ir bien en la escuela"», indica The Economist.

Mario Lara

Twitter: @mlarapty

Instagram: mariolarapma