Después de las elecciones

Luego que los panameños escogieran las autoridades que dirigirán el país por los próximos cinco años, las esperanzas de que las cosas cambien siguen latentes. En las calles la situación no ha cambiado mucho, pues las quejas continúan: por la situación económica, la falta de empleo, escuelas dañadas, entre otros temas reiterativos. Sin embargo, como en todo los cambios tiene un proceso y para que se den avances positivos los gobernantes requieren de un tiempo, pero muchos quieren ver solución inmediata.

Ante esto, es importante que los planes que se han presentado para este nuevo quinquenio sean elaborados, estudiados y ejecutados de la mejor manera, porque muchos panameños a pesar de que quieren cambios inmediatos les han dado un voto de confianza al Presidente y a todo su equipo de trabajo, gesto que no debe ser defraudado. Pero, no todo es negativo. Hay que reconocer que lo que se ha hecho hasta el momento no es mucho, pero las cosas se pintan bien.

Recordemos que recién culminó una gestión de gobierno y quienes están entrando a dirigir los distintos ministerios y direcciones, están heredando lo que en el lugar quedó, bueno o malo le toca aceptarlo y en base a eso trabajar. Por lo que esperamos que pronto puedan empezar a trabajar en beneficios de todos y así tener un mejor país y recordemos que en muchas cosas somos parte y debemos contribuir de la mejor manera, hay que ser responsable.

Thaylin Jiménez

* Periodista.