Obesidad: ¿estilo de vida, medicina o cirugía?

Ya es muy conocido el problema que representa la obesidad para la salud, también es conocida la causa de la obesidad, en su mayoría, desbalance entre la ingesta de calorías y el gasto de las mismas. En este artículo trataremos de esbozar los tratamientos más importantes para este problema. Lo primero es saber, que debe ser un tratamiento multidisciplinario, ya que debe incluir, al menos, un nutricionista, un médico internista y un psiquiatra.

Lo otro importante a tener en cuenta es que el objetivo del mismo es disminuir los riesgos que conlleva la obesidad para la salud. Fundamentalmente el tratamiento es de tres tipos: - no farmacológicos: se refiere al cambio de estilo de vida. Dieta balanceada, (baja en sal, azúcares simples y grasas y alta en frutas y vegetales) y ejercicios diarios (al menos 150min/semana).

La meta debe ser conseguir una pérdida de al menos 5% del peso. Este tratamiento no es fácil, ya que conlleva un cambio de conducta de las personas, que usualmente, no están decididas a realizar. Es importante que se ponga metas semanales y reales para no sentir frustración que lo lleven a desistir de la terapia.

Las dietas restrictivas sólo sirven mientras se hacen, al dejarlas, se vuelve a subir de peso. - medicamentos: generalmente se considera esta terapia en personas con índice de masa corporal (IMC) >30kg/m2 con algunas comorbilidades y que no han disminuido >5% del peso con cambios en el estilo de vida, bien hechos.

El uso de medicamentos es adicional al cambio de estilo de vida. Debe ser individualizado y siempre controlado por un médico idóneo. - cirugías: generalmente está indicada en personas con índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m2 o >35Kg/m2 con comorbilidades y que no han disminuido >5% del peso con cambios en el estilo de vida, bien hechos. Debe, siempre, ser realizado por un cirujano idóneo. También hay que tomar en cuenta que este tratamiento no está exento de complicaciones y hay que evaluarlas bien antes de tomar la decisión. - medicina alternativa: las “vitaminas” de remplazo no se recomiendan porque no son sostenibles en el tiempo y porque no se conocen sus consciencias a largo plazo. La acupuntura, tiene algunos estudios que muestran un leve éxito, pero después de abandonar el tratamiento, se vuelve a ganar peso. Siempre que me refiero a la cirugía bariátrica, le comento a mis pacientes que el problema del sobrepeso no está en el estomago/intestinos, está en el cerebro, por lo tanto, es indispensable evaluación psiquiátrica y estar consciente de llevar un estilo de vida adecuado. Independientemente si se usa medicinas o cirugía, el paciente SIEMPRE, debe continuar con el cambio en su estilo de vida.

Miguel Antonio Mayo

