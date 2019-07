Discusión de salario mínimo

Se aproxima la negociación de un nuevo salario mínimo. Las preocupaciones de lo que se logre con este nuevo ajuste son muchas. Teniendo en cuenta que en el país existen más de 30 salarios mínimos, la noticia no resulta muy ventajosa para muchos panameños. Al incrementarse, los salarios, empresas y comercios elevan el valor de sus productos afectando de esta manera a quienes no entran ni siquiera en este nuevo ajuste y quienes lo reciben no lo perciben. El tema de ajustes de salario mínimo debe ser replanteado. Siempre terminamos igual.

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.