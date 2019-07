Tejemeneje del 26 de julio de 2019

El periodista Eduardo Lim Yueng dijo en tuiter: “Soy de los menos satisfechos con el trabajo de la Procuraduría. Sin embargo, mi respeto por la institucionalidad es mayor. Si la policía cometió alguna ilegalidad al mandar unidades de vacaciones, ella misma debe iniciar el proceso. Lo demás cae en la categoría de Show”, advirtió Lim Yueng.



La odisea de una paciente

Una paciente con un dolor en el vientre fue al médico en la CSS. Le dieron una cita para un especialista y le recetaron unos exámenes. Pidió que un médico la vea con urgencia y le dijeron que debe esperar que se desocupe el especialista que la atendió. Y ella sufriendo.



Las bolsas de plásticos

La polémica entre consumidores y comercios está lanzada. Debes comprar tu bolsa o llevarla porque los supermercados, tiendas, farmacias y restaurantes no tienen bolsas biodegradables o de papel. El comprador no quiere que le cobren por el envoltorio de la mercancía.



Un puesto muy apetecido

Hasta ayer se habían postulado 43 profesionales para aspirar a la dirección del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN). Algo tiene que tener ese puesto que es tan apetecido. Lo cierto es que no es una cama de rosas porque el IDAAN se enfrenta a una falta de modernización y problemas en el servicio.



Relaciones entre Panamá y China

Los sinólogos panameños tienen un nuevo documento para el estudio. Se trata de la investigación “Relaciones entre Panamá y China” en los siglos XIX, XX y XXI, escrito por Berta Alicia Chen P. La obra de 462 páginas fue editada por Management Development Corp (MDC).



Nueva ley de menores

El exgobernador de Chiriquí y diputado, Hugo Méndez, prepara un anteproyecto de ley para que se modifiquen las edades que permiten juzgar a los menores de edad como adultos. Si se bajan los años del menor infractor, la competencia saldrá de las manos de los jueces de menores.



Se rumora que ya hay un fallo

El run run es que ya está circulando un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los diputados suplentes, el sueldo que reciben y si pueden trabajar en dos lugares. Los asesores legales están a la expectativa.



¿Arbitraje, negociación, sensatez?

El Puerto de Balboa, bajo la administración del gigante portuario, Panamá Ports (PPC) es uno de los que más paros y huelgas ha enfrentado en los últimos diez años. Eso obliga a una intervención mediadora del Ministerio de Trabajo. Los conflictos tienen un origen, pero también es obligado encontrar una solución permanente.



La convocatoria de Álvaro

El periodista Álvaro Alvarado quiere que se organice un movimiento como el de Puerto Rico, en Panamá. Dijo en tuiter que es para acabar con la corrupción, exigir justicia y seguridad. Los seguidores del popular comunicador social se mostraron a favor, en contra y también escépticos.