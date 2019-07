EDITORIAL : La lección de Puerto Rico

La renuncia de Ricardo Roselló a la gobernación de Puerto Rico entraña una lección indiscutible. Ya no es posible ocultar nada. El poder no puede ejercerse ahora de espaldas a los ciudadanos que cada vez no solo quieren auditar a sus gobernantes, sino que además cuentan con instrumentos para hacerlo.

Los tiempos en que los líderes y los dirigentes se aislaban de las sociedades para disponer lo que les venía en gana, están por desaparecer.

Que un chat compartido por el gobernador con colaboradores inmediatos haya provocado su renuncia, confirma por una parte la influencia demoledora que pueden alcanzar las redes sociales, y por la otra, que menospreciar, denigrar o ridiculizar a los adversarios, o a la gente del común creyendo que el puesto lo valida todo, es un error que debe pagarse con la pérdida del cargo.

Lo sucedido en la isla también tiene lecturas subyacentes. Los portorriqueños consiguieron, mediante la vía democrática de la protesta pacífica, la salida de un gobierno por el que se sentían agraviados y que además es cuestionado por cuenta de la corrupción.

Por su parte, Roselló comprendió muy claramente el mensaje y, con igual sujeción a las reglas del juego democrático, renuncia con fecha determinada en unos días más. El sistema funciona, Y es lo que vale.