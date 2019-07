Tejemeneje del 25 de julio de 2019

El abogado José Alberto Álvarez (Toto) reveló que muy pronto reiniciarán con la inscripción del partido político que el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza les tumbó a última hora. Cuando Toto reinicie la actividades proselitista, ya Peñaloza, quien sobrevivió a las presiones para que renunciara no estará en el cargo como fiscal.El panameñista Danilo Castillo Pittí no tiene un mes de haber salido del gobierno y está activo en las redes sociales cuestionando al alcalde José Luis Fábrega y al nuevo gobierno. Parece que no se ha dado cuenta que perdieron las elecciones del 5 de mayo pasado.El expresidente Ricardo Martinelli publicó en su cuenta tuiter, un video donde aparece tomándose una sopa en un acto con miembros del SENAFRONT. Comentó: “Tomando un rica sopa con la tropa cuando mi vicepresidente Varela hablaba por celular y ni se inmutaba”.El periodista y escritor Británico Quezada presentará este 15 de agosto su libro La Isla Camila. El lanzamiento oficial de esta obra se hará en la Feria del Libro, en la zona operada por el Instituto Nacional de Cultura INAC. Quezada, además de diplomático, se dedica a la cocina. Ese día se promocionará La isla Camila y se venderá a los lectores.El excandidato presidencial independiente, Ricardo Lombana está recorriendo el país.Es lo correcto para un político que aspira a competir en las elecciones de 2024. Lombana realiza consultas para examinar si inscribe un partido político con la fuerza política que le respalda.El Dr. Ernesto Cedeño, conocido y activo abogado, le recomendó a la Procuradora que no discrimine a los medios, incluyendo a la prensa extranjera, que presente pruebas que corroboren afirmaciones y que revele nombres de personas que se alude, quieren desestabilizar al MP.El periodista panameño Juan Zamorano, de la tierra de Veraguas y corresponsal de la agencia AP, se encuentra en Lima cubriendo el desarrollo de los juegos Panamericanos. Es un periodista de primera.En el marco de la Semana del Marino, la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), entregó un reconocimiento al CEO de Eagle Navigation Trading, Raúl De Saint Malo, por el apoyo que viene dando desde hace varios años a este centro de estudios superiores. Son distinciones que se otorgan con mucho merecimiento.La comunicadora social, relacionista pública y locutora, Cibeles de Freitas comentó en tuiter que no entiende a la Procuradora Kenia Porcell. Aseguró que “dice que ha recibido presiones y amenazas para que salga de su puesto, que presente pruebas, hablar así no se vale. Que investigue a quien tenga que investigar. Mucho Show”.