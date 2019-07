Tejemeneje del 22 de julio de 2019

Juan Carlos Araúz es el nuevo líder del Colegio Nacional de Abogados. Su nómina alcanzó 639 votos; Juan Kuam, 532 votos y Alfonso Fraguela, 190 votos. El que terminó sin pena ni gloria fue Dionisio Rodríguez, el presidente saliente del CNA. Araúz ganó también, con sus representantes otros cargos que estaban en la disputa.En la estatal Universidad de Panamá hay siete cafeterías que están cerradas y las que funcionan parecen afectadas por un huracán. Poca variedad de alimentos, oferta de desayunos muy pobres y locales sucios o con apariencia de estar abandonados. Hay muchas quejas.El abogado Ernesto Cedeño denunció que las máquinas para pagar el estacionamiento en el aeropuerto internacional de Tocumen no aceptan monedas tipo “Martinelli”. Le corresponderá a su nuevo administrador hacer los ajustes con esas máquinas cobradoras.Los parques, aceras, puentes peatonales y veredas de las principales avenidas del país han sido ocupadas por cientos de vendedores ambulantes. La informalidad llega a tales niveles que ya no se puede caminar por los puentes de peatones y parques como el de Brisas del Golf, no es para los residentes sino para decenas de quioscos.El Dr- Xavier Sáez-Llorens dijo en tuiter que: “Por más que sus parlantes y relacionistas mediáticos la defiendan, la procuradora no tiene credibilidad alguna. Si hubiese dado mismo trato al círculo Varelista que al CD, sería distinto. Ahora sale a otro show, sabiendo que no cuenta con amiguitos en el gobierno actual”.El sábado, los clientes de @masmovilpanama o CWP sufrieron. El servicio se vino abajo en San Carlos, Chame, Coronado y Panamá Oeste. Informaron de los problemas en tuiter y los afectados no tenían el servicio. El regulador debe estar atento, a favor de los usuarios.El abogado Ramón Fonseca Mora, quien fue cercano al expresidente Juan Carlos Varela, dijo en tuiter que ruega a Dios “que a Panamá llegue por fin, una justicia imparcial y verdadera y que desaparezca la crueldad y maldad”.Radio Ancón se está haciendo cirugía. Se conoció que vienen con una nueva imagen y también con otra programación. ¿Cambiarán de nombre? Es una de las estaciones radiales con mayor tiempo en las ondas hertzianas. Por ahora, música para los oyentes. En unas dos o tres semanas se develarán las sorpresas que traerán.La Procuradora General, Kenia Porcell, armó un lío con las vacaciones a miembros de la DIJ en las actuales fiscalías anticorrupción y luego le tiró la pelota a la Corte Suprema por lo del caso Odebrecht. La pregunta es si ahora, investigará a Cachaza y los millones de Odebrecht dados a a la campaña del expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez.