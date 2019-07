Tejemeneje de 19 de julio de 2019

La sentencia de Juan Carlos

Juan Carlos Tapia escribió en tuiter: “Sabía que toda la persecución y daño que había hecho el presidente Varela desde su posición, a los que no eran de su círculo cero, se revertiría en poco tiempo, pero nunca imaginé que fuera tan pronto. El que siembra tormentas, cosecha tempestades”, advirtió.

Consultas a nivel nacional

La Asamblea Nacional anunció que a partir de la próxima semana se iniciarán consultas nacionales para dar a conocer el paquete de reformas a la Constitución de la República que elaboraron los miembros de la Concertación Nacional para el Desarrollo. Así es que debe hacer.

Se queja de un call center

El periodista Álvaro Alvarado dijo en Twitter que lleva meses “suplicándole” a un banco, en este caso el “Scotiabank” porque su call center le ha llenado el celular con mensajes y “es por el gusto”. Eso pasa con muchas entidades bancarias, cuando hacen ofertas publicitarias.

Prefirieron no declarar

Dicen que la Fiscalía desistió de llevar a dos docenas de testigos, declarados víctimas de los pinchazos porque dijeron, inclusive por escrito, que no querían declarar. Según los abogados querellantes, ya otros habían hablado del caso y era mejor no obligar a nadie porque cuando se da un testimonio no puedes forzar a nadie, a declarar.

Cuando ya no tienes el poder

Ayer circularon fotos del expresidente Juan Carlos Varela, en un aeropuerto. El poder, cuando se acaba te deja solo.

Sin seguridad, los manzanillos, aduladores o socios para perseguir al adversario. Los comentarios en las redes no eran halagadores ni son para repetirlos.

Pasando agachado

El que no pintan, no suena y no truena (tampoco lo hizo en los últimos años) es el llamado Defensor del Pueblo. Es funcionario de la Asamblea Nacional por lo que le corresponde a los diputados ponerlo en su lugar por no hacer el trabajo por el que le pagan.

Como gato boca arriba y abajo

El Secretario General del Ministerio Público, Rolando Rodríguez salió a explicar lo que no tenía que explicar por la denuncia que presentaron Sidney Sitton y Miguel Antonio Bernal contra el presidente Varela.

¿Y la Procuraduría?

El ministerio de Salud cerró una farmacia en Chitré, Herrera, por vender medicamentos vencidos y todavía no hay nadie detenido, vinculado a este establecimiento. También se encontraron medicinas del Seguro a las cuáles les borraban la información y las vendían. Atentar contra la salud, cometer fraude y robar son para actuar enérgicamente.

Todo por un chat

Dicen que los rusos volvieron al viejo sistema tradicional de las comunicaciones porque los celulares y las redes te traicionan. Se filtró un mensaje de WhatsApp que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló compartió con 11 personas y en la Isla del Encanto, tienen a este político al borde de la renuncia.