Tejemeneje del 15 de julio de 2019

La expulsión es lo que cabe

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, los Decanos y autoridades universitarias tienen que poner orden, de una vez por todas en la entidad. Los actos violentos del jueves pasado, las palabras que se usaron y las amenazas esgrimidas son para expulsar a los instigadores y participantes. Así lo piden los universitarios.

La minoría contra los buenos

No es aceptable que una minoría de presuntos estudiantes olvide lo académico por la chabacanería y continúen en la Universidad de Panamá. Urgen procesos disciplinarios contra los revoltosos. Esos actos de “rofeadera” son de maleantes, no de estudiantes.

Hay muchas apuestas

Las apuestas son que los malandrines que amenazan a sus rivales y creen que son dueños de la Universidad de Panamá se saldrán con las suya. Una supuesta dirigente gritó (está grabado), ¿dónde está el fuck... rector? ¿Qué se necesita para expulsar a los violentos?

Eso es gato chiricano

El reciente incendio en el municipio de Boquerón, Chiriquí, huele a gato local. Entraron con facilidad, sabían de los candados y quemaron documentos que solo sirven para documentar transacciones, contratos, licitaciones, deudas, compromisos y tener la historia que lo que hicieron varias administraciones alcaldías. Miao, Miao, Miao...

Martinelli va por el control de CD

El expresidente Ricardo Martinelli ya se lanzó a la caza de la directiva de CD. Propuso en redes que comiencen a recoger firmas para forzar una urgente Convención Extraordinaria para renovar a la Junta Directiva Nacional, los Directores y a todo lo que huela a Rómulo Roux y sus seguidores.

No sacó los votos necesarios

El Frente Amplio por la Democracia (FAD-izquierda) tendrá que volver a inscribir el partido político. El Tribunal Electoral confirmó que no subieron la loma y no lograron el número de votos mínimos para existir legalmente. La noticia no los puso muy alegres.

Dos cosas que nos faltan

Los gremios del turismo tienen que mirar hacia Colombia, que se lleva los turistas nacionales con varias cosas: pasajes con costos económicos, hoteles accesibles y comidas a un tercio de lo que cuestan turisteando en PTY.

¿Casos mal trabajados?

Desde hace cinco años se venía advirtiendo por parte de renombrados juristas que muchos casos armados por el Ministerio Público se caerían total o parcialmente porque violaban términos, garantías básicas o estaban mal formulados. Está ocurriendo. ¿Habrá responsabilidades derivadas de lo que parece es un desatino de la justicia nacional?

La pregunta de Juan Carlos Tapia

El periodista, empresario y comentarista político Juan Carlos Tapia preguntó en tuiter: “¿Valió la pena ser Presidente de un país por años, gozar de todos los beneficios que te dio el poder, hacer tanto daño a tu país y a muchos que no eran de tu círculo cero, y ahora estar temeroso de que tendrás que pagar las consecuencias?”.