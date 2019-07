Tejemeneje de 12 de julio de 2019

Quieren golear al presidente

Los periodistas de medios reconocidos, están molestos porque han permitido que tres muchachos, que no son periodistas ni tampoco estudian periodismo estén metidos en el Palco u oficina habilitada por décadas para la prensa. Dicen que están ahí para supervisar el trabajo de los diputados y están chocando con la prensa local.

Andan entusiasmados

Los “bien cuidado” andan entusiasmados con eso de recibir un “salario mínimo” por pararse en la calle donde hay autos estacionados a prestar un supuesto servicio a los conductores. Las ciudades deben atender este problema social sin dar esas esperanzas.

Debate casi termina en pelea

Un debate entre médicos y administrativos del Seguro casi termina en tinglado. Un dirigente de la ANFACSS, Luis Lee, quería meterle la mano a un ingeniero porque no coincidía con su posición sobre la integración de los servicios de salud. Fue en el Rafael Hernández de David.

Algo es algo y es algo

No tiene un discurso vibrante. Parece que en el pleno no habla. Tampoco se le conoce ningún anteproyecto de ley presentado. Sin embargo, el desmayo que sufrió la diputada Génesis Arjona la hizo ganar titulares de la prensa, nuevamente. Dicen que la guapa política de CD, perdió el conocimiento porque no había desayunado.

Así tampoco es la cosa señores

Hay una cuenta en las redes sociales de un grupo llamado “Chamos en Panamá” donde lo que se escribe y dice sobre los panameños, Panamá y ahora la diputada Zulay Rodríguez, en nada contribuye al respeto y a la convivencia. La prudencia es mejor que el irrespeto.

Para los que han preguntado

Para los que preguntan, la periodista de la televisión Mirna Ortega se está recuperando de una reciente cirugía.

Ortega celebró ayer uno de sus cincuenta “en recuperación y en reposo unos días más”, tal como confesó al Tejemeneje. Recarga baterías para faenar de nuevo.

Este asunto de los apagones

Los nuevos administradores de la ASEP y la Secretaría de Energía, lo primero que deben hacer es poner en cintura a Naturgy y ENSA. ES inaceptable que los apagones y las fluctuaciones continúen y no pase nada.

La culpa es del patronato

Las actuales protestas y el paro en el hospital Santo Tomás tienen un solo culpable, el PATRONATO. La molestia justificada de los funcionarios es que pasando por encima las escalas y concursos, el PATRONATO hizo aumentos a una minoría, de hasta $1,500 y ahora no saben cómo enderezar el entuerto que han creado.

El sobresalto de Rafael

El presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados (ARENA), Rafael Rodríguez, convocó a una protesta ante la Asamblea para el domingo. Recogerá firmas contra la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, porque pretende que la “sancionen” por presentar una ley migratoria. Terrible.