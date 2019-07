¿Este aumento es justificable?

Los boletos de temporada para el torneo Apertura 2019 de la Liga Panameña de fútbol (LPF) siguen generando molestias.

Algunos fans organizados en barras han presentado su descontento por el aumento de precio de las entradas.

No sé quien tiene la razón. Si queremos un fútbol de calidad se debe “pagar” un precio aceptable. ¿No creen? Un ejemplo, he ido al cine y he visto gente gastar hasta 50 dólares en entradas para ver una película de unas dos horas de duración (y a eso se le suma las golosinas, soda y popcorn) en vez de ir a un estadio.

ROBERTO ROBINSON

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr