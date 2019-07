Tejemeneje de 11 de julio de 2019

El voto de censura de Juan Diego

El diputado por libre postulación, Juan Diego Vásquez, el que más exposición tiene en la TV, propuso cambios al reglamento interno de la Asamblea y varios violarían la Constitución o intentarían meterse en otros Órganos del Estado. La reforma de Vásquez al reglamento interno no es mala, pero hay que revisar varios artículos propuestos.

Todos juntos en el Lung Fung

¿Qué hacían ayer en el Lung Fung, Héctor Alexander, Rafael Mezquita, José Ayú Prado, Giuseppe Bonissi, James Aparicio, Cayito García, Pedro Meilán y el Comisionado Javier Carrillo? Dicen que algunos estaban juntos y revueltos y otros se fueron a la esquinita.

En la recta final

La campaña para elegir al presidente del Colegio de Abogados llegó a su fin. Juan Carlos Araúz, Alfonso Fraguela y Juan Kuan luchan por el cargo.

El que prepara un cierre en el Club Unión es Juan Kuan. Su campaña pidió no enviar invitación por las redes y fue cuando más circuló.

La mentira de la recarga

Los usuarios del Metro siguen impacientes. Muy pocas máquinas reciben monedas y sufren para poder recargar sus tarjetas. Eso se llama mal servicio. El nuevo director de la ACODECO y los organismos regulares tienen que poner orden a favor de los consumidores. Cuando se presta un servicio, sea el que sea, hay que ser eficiente.

Marylín tendrá que esperar

El Tribunal Electoral suspendió la entrega de credenciales a Marylín Vallarino. Deben publicar en el Boletín Electoral que la reconoce como diputada y esperar tres días para saber si hay alguna impugnación o apelación. Por ahora, Vallarino deberá continuar mordiéndose las uñas.

Le recomiendan a Lim Yueng

Como el periodista Eduardo Lim Yueng preguntó por 14 ascensoristas en la CSS, le pidieron que ponga ojo con el elevado número de aseadores nombrados. Aseguran que son tantos que podrías usarlos, inclusive en los hospitales privados. ¿Será verdad eso?

Hay una gran diferencia

En una escuela en Finca Blanco, la huelga es porque les faltan profesores y se va la luz. Sin embargo, los dirigentes y educadores anunciaron marchas y paro por un asunto de dinero. Las prioridades están bien, pero bien distorsionadas.

La opinión de Ernesto Cedeño

El Dr. Ernesto Cedeño Alvarado dijo que en los temas de migración, la radicalización del concepto no hace patria. Para Cedeño, no podemos emular al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por menesteres políticos y acariciando el futuro electoral. Pidió “prudencia y sabiduría en el tema”. Cedeño no reveló su propuesta.

Lucy Molinar con el dardo

La exministra de Educación y periodista, Lucy Molinar, reiteró en tuiter que “ya empieza el chantaje de los gremios. Perder un día de clases para entregar una carta es parte de una estrategia”. Según Molinar, ellos “pelearán” para conservar los millones que gastaron en viáticos, viajes y capacitaciones.