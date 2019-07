Tejemeneje del 8 de julio de 2019

El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, designó a Lianna Licona como responsable de la recreovía en el distrito. Ella es atleta y presidenta de la Fundación Mónica Licona, quien falleció atropellada el 20 de septiembre de 2015, cuando practicaba ciclismo en la avenida Balboa. Los atletas aplaudieron la decisión.El alcalde por San Miguelito, Héctor Carrasquilla, volvió a lo que más le daba popularidad y visibilidad, dirigir operativos de limpieza. El fin de semana estuvo en Los Andes, Cristo Redentor y la Avenida Principal de Brisas del Golf. Lo vieron usando su cortagrama personal.Algunas oficinas de prensa del gobierno están actuando igual que el anterior. Creen que esto se trata de enviar Whatsapp, y correos electrónicos anónimos con notas oficiales. ¿Quién envía?, ¿Quién es responsable? La relación entre los medios y el gobierno tiene elementos claves: comunicación y contacto.Desde el jueves se han producido apagones inaceptables en Arraiján, La Chorrera y otras zonas de concesión de la empresa española Naturgy. El asunto de los apagones y fluctuaciones supera los diez años y no hay autoridad que ponga orden, a favor de los consumidores. Si el servicio no es eficiente, el Estado debe intervenir.El expresidente Ricardo Martinelli felicitó al presidente Laurentino Cortizo por el traslado de 210 comisionados de la policía a los cuales calificó unos “generales” que se la pasaban sapeando todo al Consejo de Seguridad y “al maleante de Picuiro quien reportaba a Varela”...Luis Herrera, uno de los dirigentes estudiantiles de la oposición venezolana asilada en Panamá, difundió en las redes un video donde cuestiona la reciente fiesta organizada por la embajadora del gobierno de Juan Guaidó. Dijo que el festejo no tenía ninguna justificación.La diputada y periodista Kayra Harding denunció que se han dado a la tarea de buscar cada movimiento para sacar “un mal gesto con ataques racistas”. “No hay meme que baje mi autoestima”, advirtió.El Frenadeso, una de las organizaciones vinculadas al Suntracs y al FAD, no le quiere dar chance al nuevo gobierno. Anunció una protesta con el proyecto de ley de las Asociaciones Público Privadas, supuestos despidos en el gobierno, supuestas decisiones que anularon al FAD como partido y el apoyo a Gabriel Pascual para el Seguro Social.Eso de que robaron los huevos al águila es “chicha de piña” con el hurto del águila harpía del parque Summit. Si no es gato de casa, entonces nadie hacía su trabajo bien. Lo que sí ha dividido al país es que no existan garzas en el Palacio Presidencial. Unos quieren que retornen y otros que estén en la naturaleza.