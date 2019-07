La cultura Metro y la panameña

Casi caigo para atrás como Condorito, cuando vi a una joven entrando al metro con una bandejita de nachos con carne y todo lo demás, abierta, que se paró en medio de la gente que iba arreglada y perfumada para la oficina.



A veces me pregunto ¿qué tiene el humano en la cabeza? ¿Cuántas veces y cómo hay que repetirles las cosas?



Es verdad que no se prohíbe llevar comida, pero cae de su peso que si el olor es fuerte debe estar tapada, para que no afecte al resto. Está claro que las autoridades no podrán jamás con la mala educación.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

@Lineth3_PK