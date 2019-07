Tejemeneje del 4 de julio de 2019

¿Se retirará de la política?

En medio de la caída mundial del tuiter, instagram y facebook, circuló una declaración atribuida a la exministra Alma Lorena Cortés donde se asegura que se retirará, por ahora, de la política activa para dedicarse a recomponer sus actividades profesionales. Cortés fue ministra de Trabajo y se declara Martinelista total.

El cuento de la vicealcaldesa

La vicealcaldesa de Colón, la que no quiso apretarle las manos al presidente del Consejo Municipal, dice que no lo vio y que por eso le dio la espalda. Sin embargo, en los videos que están circulando se ve que sí está frente a Samuel Bennet y que sepamos no es ciega.

Le responde a un diputado

La diputada Zulay Rodríguez le respondió a uno de sus colegas diputados por la libre postulación por hacer referencia a su figura. Advirtió que no cambiará para satisfacer a un grupo que no representa a la mayoría y que seguirá siendo “irreverente” con lo que se haga mal.

¿Qué quiso decir Alaín?

El diputado de CD, Alaín Cedeño, le dijo a Álvaro Alvarado que a él “le COSTÓ mucho” llegar a la Asamblea Nacional. Ahora resulta que está molesto porque eligieron a Dana Castañeda como subsecretaria general, pero el día de la votación, él la respaldó. Parece que quiere ser él mismo, quien pida “ayudas” a los ministerios. ¿Cómo es eso?

De diputada a la ONAGRO

La exdiputada del PRD, Atenas Athanasiadis, participó ayer en el Consejo de Gabinete de Divisa, como un miembro de la Organización Agropecuaria (ONAGRO) que ha liderado su padre en los últimos veinte años. Athanasiadis dijo que son una organización de agricultores

Explícame ese cuento

No lo promovió cuando fue ministro y ahora, el diputado Luis Ernesto Carles quiere que se apruebe una ley para que el gobierno le de empleo a todos los jóvenes entre los 18 y 28 años.

La demagogia es lo peor que le puede pasar a la ya cuestionada política doméstica.

La pregunta de Freddy Pitti

Freddy Pitti tiene una polémica agria con el comentarista Carlos Zavala y le pregunta si tiene licencia de locución, requisito de ley que se pide solo para los locutores. Pitti logró que cerrarán la cuenta tuiter de Zavala.

Ese sistema de citas

Cuando llamas al “call center” de la Caja del Seguro Social (CSS) para pedir una cita médica, por teléfono, lo primero es tener suerte para que la línea no esté ocupada. Lo segundo, que no se sabe si es peor, es que te conteste una grabadora y te diga: “ nuestras líneas están ocupadas, su tiempo de espera puede ser de cuatro minutos”... Plof...

Alcaldes anuncia ahorros y ...

Los alcaldes de Panamá, Chitré, Arraiján, Colón y San Miguelito quiere que la Contraloría General investigue cómo dejaron las cuentas los anteriores burgomaestres. Otros dicen que no les dejaron un real para funcionar y están anunciando medidas de ahorro. Las finanzas de varios municipios son de crisis.