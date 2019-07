No es no, ya basta de tanto maltrato

No puedo entender cómo es que a estas alturas de la vida el humano no puede entender cuando su pareja no quiere más nada, y decide acosarla.



Es una constante en este país que los hombres ataquen a sus ex parejas, porque insisten en continuar con algo que no da para más.



Ahora que tenemos una nueva camada de diputados, sería bueno que presten atención a esto y sean severos.



Las mujeres mueren con las boletas de protección guardadas en la cartera, porque sus ex maridos no las respetan. ¿Por qué no pueden entender que “no es no”?

Lineth Rodríguez

Twitter/Instagram

Lineth3_PK