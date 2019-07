El dinero no es siempre la solución

Algunos empresarios han dicho que respaldaran con “todo” al Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022.

Su apoyo es importante y los recursos monetarios que se inviertan para la correcta ejecución de estos juegos no serán suficientes, sino hay un plan de desarrollo. Un plan deportivo no solo para los atletas sino para el manejo y mantenimiento de las infraestructuras que “supuestamente” dejarán estos juegos. O sea, no es tener millones de dólares y despilfarrarlos como se ha hecho tradicionalmente. Ojalá entiendan.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr