Malandros van a la escuela

No se trata de un nuevo proyecto para resocializar a pandilleros ni una iniciativa voluntaria de estos para volver a clases.

El trasfondo es más oscuro. La frecuencia con la que delincuentes asaltan escuelas en el país es escandalosa.

Laboratorios arrasados, cocinas violentadas; hurto de efectivo y computadoras. Las cerraduras no dan garantías, no existe un sistema de seguridad (cámaras o alarmas) y es probable que lo robado no sea recuperado. Los hechos, además, perturban a docentes, estudiantes y padres, dejando una huella psicológica.

