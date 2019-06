Sobre la determinante lista gris de la GAFI

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos incluyó en una lista gris por no estar satisfecha con el cumplimiento de controles para las operaciones que realizan las llamadas entidades no financieras.La hipocresía de esta situación es que parece que nos creemos “la mamá de tarzán” y usamos el “nacionalismo” para mostrarnos como víctimas de un avasallamiento de la comunidad internacional, cuando el compromiso debe ser cumplir con los estándares y estrictos controles para impedir que se use la economía y el país para los delitos.JAMES APARICIOTwitter:@jamesapariciopaInstagram: @jamesapariciopadre