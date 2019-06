Aplicación para sacar citas médicas

La Caja de Seguro Social lanzó una aplicación para que los asegurados puedan sacar sus citas de forma electrónica y de esta manera evitar las largas filas que se forman en la institución.

Es una buena iniciativa, pero también me pongo a pensar que hay cientos de asegurados que no cuentan con un teléfono inteligente y vienen desde sitios alejados de la capital con la esperanza de conseguir un cupo. Ojalá, también hayan pensado en ellos. Además, es importante que le den mantenimiento al sistema para que no se caiga.





Zulema Emanuel

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel