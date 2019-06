Tejemeneje del 26 de junio de 2019

El presidente Juan Carlos Varela será conferencista internacional, a partir del 1 de julio en Hi Cue Speakers (@HiCueSpeakers), reveló ayer la propia empresa, una “agencia de conferencistas que aporta el mejor contenido a empresas, instituciones, y meeting planers para eventos en América Latina”. Al menos no se quedará desempleado.



Una de cal y otra de arena

Varios de los periodistas mencionados para ocupar cargos como jefes de prensa en los ministerios, ya estuvieron en cargos de prensa y fueron unos “puentes rotos” a tiempo completo. Otros tendrán que aprender rápido porque no tienen experiencia ni contactos.



En la Corte Suprema

La periodista y también abogada, Mariela Fuentes, es la nueva jefa de prensa de la Corte Suprema de Justicia. Fuentes estuvo en el cargo hace una década y ha estado poniéndose a disposición de los medios de comunicación, haciendo visitas personalizadas y abriendo puertas. Muy bien.



El tiro no se salió por la culata

Dicen que uno de los relacionistas designados salió ganando porque durante la campaña electoral ya había pedido un puesto similar en el gobierno, a “Lo bueno vuelve”. Como Rómulo Roux se quedó en la gatera, de una vez se movió hacia “El Buen Gobierno” y todo parece indicar que le salió muy bien la jugada. Cosa más grande chico.



Eso es mucha gente, mucha

El alcalde electo, José Luis Fábrega dice que ya se han “detectado” que en el Municipio de Panamá hay como 250 funcionarios que no se justifican. Aseguró en Telemetro que son funcionarios municipales que no tienen funciones o que no se necesitan en la comuna.



Carlos será el presidente

El actual representante de corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, se perfila como el nuevo presidente del Consejo Municipal de Panamá. Tendrá como vicepresidente a Mario Kennedy; a Manuel Jiménez como Secretario y a Yoira Perea como jefa de la bancada.



La explicación de José Raúl Mulino

El exministro José Raúl Mulino dijo que las causas de la inclusión en la lista gris del GAFI deben ser explicadas. Advirtió que afecta “integralmente” al país y así debe verse para “procurar salida y defensa de intereses”.



Dos perlas populares

En el Centro de Salud de Pedregal, si llegas sin la tarjeta de vacunación te cobran $1.50. ¿Y no que la vacuna es gratis? Igualmente, un consumidor fue a la ASEP a presentar un reclamo porque le leían mal el medidor, ganó el caso y la cuenta le vino el doble. ¿El cree que reclamar te afecta porque él paga mucho más ahora?



La denuncia de Zulay

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez Lu, anunció que mañana presentará una denuncia penal contra el Contralor General Federico Humbert y contra otros por el caso Odebrecht. La diputada perredista indicó que lo hará en horas de la mañana, pero advirtió que está “clasificando todas las pruebas.