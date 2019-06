Tejemeneje del 25 de junio del 2019

Se ha convertido en una mala costumbre que el Tribunal Electoral invite a la prensa a eventos públicos y pongan restricciones a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Hay falta de protocolo y muchas veces se cae en el irrespeto. Inclusive, el cuerpo de seguridad actúa con los periodistas de forma agresiva. No se vale.



En caso que sea cierto

Si el incidente que relatan en las redes sobre un gobernador designado es cierto, no parece que llegará al primero de julio. Hacer gala de poder, no ser humilde y no respetar a la autoridad, no es una buena carta de presentación para ningún funcionario.



Desde la tierra de Zambo

Dicen que el zaperoco en la Caja de Ahorros es porque hay diez directivos que llegaron con el gobierno saliente que no se quieren ir, los sueldos altos de muchos ejecutivos (que no se justifican), un préstamo de $300 mil para un exsecretario y una indemnización de $190.000.



Lo quieren abandonar

En Cambio Democrático (CD) se aseguró que ya varios diputados y exdiputados, de la junta directiva de este partido, se alinearon en la operación “abajo Rómulo”. Dicen que ya tienen varias juntas directivas de distrito y provincia para promover una revolución que termine con el reinado de su actual presidente. ¿Será que podrán hacerlo?



Periodista y empresario

Álvaro Alvarado es un periodista tenaz, valiente, polifacético y ahora empresario dedicado. Dirige y administra su restaurante, “Allá Onde Uno”. Está ubicado en Green Plaza en Costa del Este, frente a Plaza Cristal y Slabon. Es auténtica comida típica con el mejor sabor de Panamá.



Dice que lo demandaron

El expresidente Ricardo Martinelli, ahora bajo detención domiciliaria, dijo que fue notificado de una demanda por supuesta calumnia e injuria a través de una cuenta en redes que no es de su propiedad o de su autoría. “Nada más falta que me culpen por si llueve o no llueve”, dijo.



Cerca de USA, Vaticano y Rusia

Todo parece indicar que la embajada de la República Popular China será construida en Clayton, muy cerca de las sedes diplomáticas de Estados Unidos, El Vaticano y Rusia. Estarán muy cerca pero no revueltos.



Entre hoy y el jueves

Los diputados de la bancada mayoritaria (PRD-Molirena) se reunirán entre hoy y el jueves para decidir cuál será la nómina que presentarán para la junta directiva de la Asamblea Nacional. Al menos seis diputados han mostrado su interés en ocupar el alto cargo. El presidente de este nuevo periodo impondrá la banda presidencial.



De incapacidades y resonancia

Como se robaron unas libretas de incapacidad en el Seguro, ahora someten el paciente a la burocracia. El enfermo debe ir a una oficina para que le pongan “ok” a la solicitud de una incapacidad y luego la apruebe el médico. Para una resonancia, son 15 días para que le digan cuándo le darán cita con el médico.