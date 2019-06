Pensar en positivo, impulsar lo que es bueno

A partir del próximo lunes se inaugurará un quinquenio donde los panameños han puesto sus principales aspiraciones y esperanzas.



El “Buen Gobierno” debe traducirse en un ejercicio público eficiente y eficaz para los intereses de los ciudadanos. Lo que más preocupa al país es el desempeño de la economía doméstica, golpeada por la recesión y la caída de los ingresos de amplios sectores.

Si a los panameños no le alcanzan lo reales y no sienten que la situación diaria, quincenal y mensual no cambia, las promesas serán inútiles. Todos esperan cambios.





