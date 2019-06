El fútbol no debe ser solo para un género

El Mundial femenino 2019 en Francia ha demostrado que las chicas atraen a millones de fanáticos y llenan estadios al igual que los caballeros.

Es más, muchas de las jugadoras manejan mejor el balón que muchos hombres, pero no tienen los sueldos de las “estrellas” del balompié mundial.

Es injusto y discriminatorio. Entiendo que para algunos no puede haber comparación con un futbolista hombre y otro mujer. No están en la misma liga, no pueden jugar “todo el tiempo” y está el “asunto” de la maternidad. Fútbol es fútbol, no importa quien juegue.







ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: @robbinson.rr