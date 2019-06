Filmar a otros y compartirlo es un delito

Se ha convertido en una gracia que las personas graben a otras sin su consentimiento y lo compartan en las redes sociales para que comenten o se burlen.



Muchos de los que recurren a la práctica desconocen que esta acción es ilegal y puede traerles consecuencias penales, porque viola la privacidad del individuo que aparece en el video. No conocer las leyes, no los exime de culpa, así que la próxima vez que vean una situación en la que no estén involucrados, no la grabe.

Zulema Emanuel

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel