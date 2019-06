Los “influencers” pierden la batalla

Tal como cualquier moda, todo pasa en esta vida, hasta los “influencers”. Varios negocios han cortado de raíz a las personas que, según ellas, eran referencia entre los panameños, aunque no atraían a nadie.



Lo bueno, es que otras caras, que no son de televisión o radio, se han elevado gracias al impacto que tienen en las redes sociales por sus temas muy precisos.

Cualquiera puede ser “influencer”, no existe ciencia. Pero usted debe tomarlo como un negocio serio, que aporta. Si solo es para su propio ego, no durará al menos que sea Kardashian.

