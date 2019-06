Un paso hacia atrás

Aún no terminaban de debatir sobre las bondades que ofrecían los nombramientos del presidente electo en los ministerios cuando cayó el balde de agua fría: un exdiputado que perdió en las pasadas elecciones designado como viceministro; un diputado no reelecto en un viceministerio y una diputada no reelecta como gobernadora.

Nadie objeta la facultad que tiene el nuevo gobernante para elegir a quien desee. Lo acompaña la Constitución, no así la sabiduría de escuchar a pueblo que le dijo no a estas personas en las urnas.

