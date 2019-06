Panamá puede sonreír, por ahora

La selección mayor de fútbol de Panamá le devolvió la alegría (ya sea por unos minutos) a sus miles de fanáticos que ya veían un mal comienzo de ‘La Roja’ en la Copa Oro 2019.

Pero, el equipo de Julio Dely Valdés no defraudó y venció el pasado martes 2-0 a su similar de Trinidad y Tobago. No caigamos en triunfalismos ficticios, aún no se ha ganada nada en el torneo. Cuando nos midamos a EE.UU., el próximo 26 de junio, allí sabremos de que estamos hechos. Ahora, (22 de junio) nos enfrentaremos a la vapuleada Guyana (que EE.UU. le metió 4-0).

ROBERTO ROBINSON

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr