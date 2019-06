¿A dónde van los seguros educativos?

Recuerdo que en la universidad, de solo mirar cuántos miembros del cuerpo tenía que perder para que el seguro reconociera un desastre, me daba escalofríos; decía: Señor, que no me pase nada aquí.



Ahora, son más las escuelas en las que pasan accidentes y la plata del seguro educativo no respalda al niño. ¿Por qué?



La nueva ministra de educación debe prestar atención a esos colegios en los cuales ni sus directores ni la asociación de padres de familia muestra interés. Al final dicen que devolverán el dinero, pero ese es un deber. Hay que multar.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK