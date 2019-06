¿Falsa justificación en aumento de matrícula?

Las autoridades deberían vigilar el aumento en las matrículas que hacen algunos colegios privados, con la justificación de equiparar el salario de sus docentes.

Según lo establecido el incremento se debe trasladar al maestro que trabaje tiempo completo, sin embargo en la mayoría de estos colegios el docente trabaja tiempo parcial.

Entonces cómo justifican el aumento de matrícula si al final no les están incrementado el salario a los maestros, ya que no entran en ese rango. Profesores dicen que no les han aumentado por tal motivo, pero aplican el incremento. ¡Ojo!

Yessika Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @CallesYessika

Instagram: yessika_calles