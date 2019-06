No hay que tener a un policía al lado

En redes circula un video de cómo una mujer sentada en un parque arroja una bolsa con desechos a unos arbustos cuando el cesto de basura está a unos centímetros.

Al final, le mandan a un policía para que recoja su basura y la deposite en el lugar. Es increíble que las personas no se comporten y no tengan conciencia de que todas sus acciones tienen una consecuencia directa. No es posible tener a un policía vigilando a cada habitante, hay que hacer lo correcto y evitarse problemas.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel