Tejemeneje del 12 de junio de 2019

Varias facciones del partido Panameñista dicen que no quieren en la junta directiva provisional, para renovar a este colectivo a Pitufo, Beby, Popi, Katy e inclusive al propio Blandón. Acusan al exministro del MIDES de ser parte del “círculo cero” y creen que José Miguel Alemán no está muy interesado en ese cargo.



¿Y que hará el recaudador?

Carlos Dubois no logró la legislatura. La pregunta de los mil brasileños es si responderá a las preguntas pendientes sobre las “donaciones” de Odebrecht. La investigación, las delaciones premiadas y las acciones de los fiscales están bajo la mirada de todo el país.





No hay plata para los...

Desde la Cancillería mandaron a decir que varios embajadores que deben regresar a Panamá están agarrándose los bolsillos porque les dijeron que “no hay plata” para los pasajes de regreso y el menaje. Si lo pagan de sus ingresos, no saben si el nuevo gobierno se los reembolsará.





El dolor de cabeza

Un grupo de abogados electorales dice que la aceptación de las impugnaciones en el 8-1 y 8-7 ponen al Tribunal Electoral contra la pared porque ya todos fueron proclamados y quienes impugnaron no presentaron una auditoría ni un peritaje, tal como establece la ley. Las impugnaciones no se sustentan en rumores o en chismes, dijeron.



La opinión que dio Wei Qiang

El embajador de China Wei Qiang opinó en tuiter que la celebración del día de la etnia China no tiene que ser con temas culturales tradicionales, o vestido de león danzante, farolitos o cocina. Propuso un foro sobre AlíBaba, Huawei, Mobike, BYD Company o el Tren Bala.



Lo que dijo Álvaro Alvarado

El periodista Álvaro Alvarado (Telemetro-TMR), un duro crítico del presidente Juan Carlos Varela, cuenta los días que faltan para que acabe el gobierno. En su cuenta tuiter dijo que “por más que mientan, a partir del 2 de julio sabremos toda la verdad financiera del país”.





El comentario de Castalia Pascual

La periodista Castalia Pascual (TVN-2) calificó ayer como “excelente” la designación del Comisionado Jorge Miranda como nuevo director de la Policía Nacional, por su experiencia y por no tener cola de paja.



La bendita lista gris

El gobierno saliente le está dejando al entrante, la amenaza de la GAFI de incluir a Panamá en una lista gris nueva. Sería por la aplicación opaca o suave de normas para el control de blanqueo de capitales en los llamados sectores no financieros (firmas de abogados, bienes raíces o la actividad de los contadores). Las reacciones son varias.



Hará una consulta al TE

La diputada electa, Omaira Correa, dijo que hará una consulta al Tribunal Electoral porque no tiene un suplente. Dijo que trabajará en la Asamblea, tal como corresponde. En el circuito donde fue electa hay otro diputado que no tiene suplente. Correa es diputada por Cambio Democrático.