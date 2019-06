Tejemeneje de 7 de junio de 2019

Reconocimiento a un intelectual

La Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá realizó un reconocimiento académico al profesor Luis Navas Pájaro.

En el acto estuvieron los ministros designados Alejandro Ferrer (Cancillería), Doris Zapata (Trabajo) y el director para el Ifarhu, el abogado Bernardo Meneses.

Otra impugnación que se cae

Miguel Fanovich, Hugo Méndez y Fernando Arce fueron confirmados como diputados electos en el circuito 4-1 (David, Chiriquí). Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por el juzgado electoral y los tres políticos irán a la Asamblea el próximo 1 de julio.

¿Venderán planta de EGESA?

Los directores de ETESA y EGESA deben informar hoy, si es cierto que antes de las cuatro de la tarde quieren haber finiquitado la venta de una planta térmica que opera en Condado del Rey, en la capital. Faltando menos de un mes para el cambio de gobierno es como un cortocircuito.

Las ventas están bajas

Los vendedores de chances y billetes de la Lotería Nacional se quejan de ventas bajas. Lo atribuyen a la falta de liquidez de los compradores y a una competencia desleal de los juegos clandestinos, la casa grande y un grupo de comerciantes asiáticos que también se dedica a ofrecer números ilegales. La Lotería Nacional no dice nada de nada.

Se opondrán a libertad de RMB

El Ministerio Públicó ya adelantó que se opondrá a la liberación del expresidente Ricardo Martinelli tal como pretenden sus abogados. Advirtieron, sin señalar a nadie en concreto, que particulares están tomando fotos y videos de los fiscales, policías y testigos presentados en el juicio.

Operación barriga

El nuevo jefe de la Policía Nacional, desde el primer día que lo nombren, tiene que iniciar un plan de reducción de peso con los agentes y oficiales. No se justifica que la mayoría de la Fuerza Pública esté llena de barrigones. La física y la dieta deben volver a los cuarteles policiales.

La sorpresa de Norberto Testa

El periodista y analista radial, Norberto Testa, quedó patidifuso y al borde del desmayo. Fue a pagar una cuenta al IDAAN de El Dorado y no pudo. El local de la entidad estaba cerrado porque le cortaron la luz por mala paga.

Sí está el reglamento

Si bien es cierto a los usuarios del Metro les recuerdan por altavoces qué no pueden hacer, también hay un reglamento que estos pueden leer. En las estaciones del Metro en otros países, las reglas escritas aparecen en las entradas y salidas para que nadie use como excusa que no se conocía las reglas, de este sistema.

Una reunión ampliada

Se conoció que hoy se realizará una “reunión ampliada” en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuentes palaciegas dicen que podrían participar el presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo y miembros de los equipos de transición.