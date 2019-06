Tejemeneje del 3 de junio del 2019

Los adversarios del presidente Juan Carlos Varela aseguran que ya compró un apartamento en Nueva York y que tiene otro en Beijing, China. Vinculados al Mandatario dicen que la información es falsa y que Varela se quedará en el país, viviendo en Avenida Balboa y viajando mucho a Pesé en la provincia de Herrera.La diputada del CD, Marilyn Vallarino y su equipo legal insisten que no se contaron bien los votos en Arraiján y que le restaron votos para favorecer a otro, que parece ser un copartidario. Aseguran que tienen pruebas y apuntan el dedo acusador hacia la junta de escrutinio.El abogado constitucionalista, Ernesto Cedeño Alvarado se pregunta: “ ¿Si las autoridades están para proteger la vida de las personas, conforme a la Constitución, cómo es posible que un funcionario de rango, revele el nombre de un testigo protegido?”. ¿Y las sanciones?Se da por descontado que el exdiputado Reanult Domínguez será el nuevo gobernador de la provincia de Coclé. Fue presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la provincia de Coclé y no fue a la reelección porque no ganó en las primarias de su partido. Es un veterano dirigente, defensor del agro en el interior del país.El reclamo presentado contra la licitación del hospital del niño y los actos de la Comisión Evaluadora y la huelga que ha paralizado las obras del cuarto puente sobre el Canal, tienen que ser atendidas a la velocidad del rayo. Cuando el tiempo pasa y no hay solución, la complicación es devastadora.Que los abogados se comporten como luchadores sin educación, a enfrentar en público a los fiscales, porque hay cámara de televisión o medios de comunicación, deja una mala opinión del oficio. Acusadores, defensores y fiscales deben enfrentarse en el estrado y no en un patio limoso.El empresario Riccardo Francolini presentó una edición de cruces de cristal, que aprendió a confeccionar cuando, dijo, estuvo injustamente detenido. Lo recaudado se usará para ayudar a personas que están luchando.Una fiscal que revela en nombre de un testigo protegido, a pesar de una petición del juzgado, es terrible para la justicia. La multa impuesta por el Tribunal de Juicio podría derivar en una investigación y en una sanción más seria. Eso puede poner a pensar a los testigos protegidos, sobretodo si el “desliz” sale del propio Ministerio Público.En los últimos cinco años, los apagones y fluctuaciones de energía han sido una constate. No se sabe si las multas que dicen le imponen a las distribuidoras, se cobran y qué hacen con ese dinero. Tampoco se sabe si las empresas son diligentes para pagar los daños que los equipos que se dañan.