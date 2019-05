Tejemeneje de 30 de mayo de 2019

Los viajes antes de salir del cargo

La vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado, se fue para Europa. Las visitas no se entienden porque faltan poco menos de cinco semanas para el cambio de gobierno y lo que debería es estar preparando la transición en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta en el propio gobierno han criticado su tour diplomático.

¿Yo presidente provisional?

Alcibíades Vásquez Velásquez, que respaldó la campaña de José Isabel Blandón y ahora toma distancia de este, no quiso la presidencia provisional del partido Panameñista en caso de una reorganización.

Dicen que Pitufo, ahora diputado del Parlacen, piensa en grande.

¿Trampas en Panamá Compras?

Quien llegue a Panamá Compras tiene que mejorar la transparencia de este portal. Hay sospechas de favoritismo al momento de informar los actos públicos porque a muchas empresas registradas no les llegan las alertas propias de este sistema del Estado. Ataja...

¿Qué pasa con las tilapias?

Desde la misma universidad de Panamá sugirieron que se pregunte ¿qué pasa con las tilapias que supuestamente se consumen en las cafeterías, quién las vende, a cuánto las pagan y si se sometió la compra a un concurso o licitación? Si todo está en orden, como debería ser, es solo explicar con detalles para evitar el morbo y la suspicacia.

Directo al oído de Julio Valarini

Un asegurado madrugó para que su hija fuera atendida por un pediatra (tenía cita). El médico no asistió y la nueva consulta será para mediados de agosto.

Si un paciente no es atendido ese día, lo deben hacer 24 horas después. Lo demás es totalmente inaceptable e inexplicable.

No quiere estar fuera

Katleen Levy no entendió el mensaje del electorado e impugnó los resultados de la elección del circuito donde no resultó ganadora. Ahora que tiene los dos pies fuera de la papa, no hace los “shows” mediáticos ni se expresa con arrogancia. Así son los tiempos.

El canibalismo de estos tiempos

Hay periodistas que están circulando listados sin firmas de colegas que trabajan en prensa y relaciones públicas del actual gobierno, sus cargos y sus sueldos. Eso se llama canibalismo y es una grave falta ética.

Los apagones y las fluctuaciones

El servicio de electricidad es, para los consumidores, pésimo. Apagones y fluctuaciones durante la semana y en algunas provincias de todos los días. En la capital, hay fluctuaciones y apagones constantes, en Bella Vista. Se afecta seriamente la productividad y costosos equipos se deterioran. ¿Cuándo la ASEP y el Estado actuarán con energía?

Piquera bruja en Vía Israel

Sobre la Vía Israel, cerca de Multiplaza, se ha formado un despelote por la gran cantidad de taxis que están haciendo piquera durante la mañana, la tarde y la noche. Complican el tráfico, afectan a los transeúntes, y la vialidad.

Es hora de establecer zonas para los taxis, porque lo que hay ahora es un desastre.