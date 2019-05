El problema de la escasez del papel moneda, en el país, no es una percepción, es una realidad. En los cines, restaurantes, en almacenes y en casi todos los lugares a los que he asistido es notorio que no hay billetes de un dólar y lo que regresan de cambio, en su mayoría, son las monedas mejor conocidas como “martinellis”, y si te regresan dólares son muy antiguos.



Todos vamos a tener que acostumbrarnos a tener los bolsillos y las carteras llenas de monedas, hasta que las autoridades puedan hacer una distribución de dólares en el país.

erick maturana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @er_maturana

Instagram: eamaturana